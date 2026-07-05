Paola Troncoso despide a Fernando Kliche y revela desconocido episodio: “Fuiste el único que me apoyó”

La comediante recordó experiencias personales junto al actor, destacando que fue un pilar fundamental en su vida a lo largo de los años.

La actriz Paola Troncoso compartió este fin de semana un extenso y emotivo mensaje de despedida hacia su colega Fernando Kliche, actor que falleció el pasado 3 de julio, a sus 71 años, a raíz de un cáncer de páncreas.

A través de su cuenta de Instagram, la comediante compartió unas fotografías de antaño en donde trabajó con Kliche, al mismo tiempo que dejara por escrito las mejores cualidades del actor.

El emotivo mensaje de adiós a Fernando Kliche

“Hay personas que uno agradece profundamente haber conocido en la vida. Personas cálidas, que se preocupan de verdad por el otro. Personas que recuerdan cada detalle de una conversación (…) y cuando vuelves a encontrarte con ellas, te preguntan: ‘¿Cómo sigues con ese tema?’, ‘¿Solucionaste ese problema?’, ‘¿Cómo están tus hijos?’, ‘¿Estás bien ahora?'”, partió diciendo Paola.





Recordando la calidad de persona que era Fernando, añadió: “Fuiste un excelente compañero, un gran profesional, un hombre encantador, caballero, culto y amable. Pero, sobre todo, fuiste un ser humano lleno de cariño; de esos abrazos cálidos y fuertes que se quedan guardados para siempre. Pocas personas sabían que también eras veterinario y compartíamos ese amor por los animales“.

“Tú estuviste ahí”

En su mensaje de despedida, Troncoso reveló un desconocido episodio que vivieron años atrás.

“Hace muchos años, camino a una función en Los Ángeles, encontré en la carretera a un cachorro atropellado. No podía dejarlo ahí (…) tú fuiste el único que me apoyó . Me ayudaste a conseguir un lugar para cuidarlo mientras hacíamos la función, y luego a contactar a una veterinaria para que lo atendieran”, detalló la actriz.

Troncoso agregó que “tenías esa sensibilidad y esa capacidad de detenerte frente al dolor de un animal y hacer algo por él. Eso habla de la clase de ser humano que eras”.

A modo de cierre, se desahogó diciendo: “Cuesta ordenar las palabras cuando el cariño y la pena se mezclan. Hoy sé que eres inmensamente libre y feliz en tu regreso al hogar. Gracias por tu cariño, por tu talento, por tu nobleza y por haber sido una de esas personas que uno agradece haber conocido y compartido una parte de mi vida“.