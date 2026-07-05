“Se sigue moviendo”: Seguidilla de temblores mantiene en alerta a la región de Coquimbo

Tanto la localidad de Punta de Choros como el Parque Nacional Fray Jorge han sido afectados con diversos movimientos telúricos registrados este domingo 5 de julio.

Preocupación ha generado una seguidilla de temblores que este domingo ha afectado a la región de Coquimbo, en concreto, a la localidad de Punta de Choros, balneario ubicado a casi 130 kilómetros de la capital regional.

El primer movimiento telúrico registrado esta jornada en la región ocurrió a 7:57 horas y fue localizado a 20 kilómetros al oeste del Parque Nacional Fray Jorge, en la comuna de Ovalle, con una magnitud de 4.5 .

Cerca de tres horas después tuvo lugar el primero en Punta de Choros: Tuvo una magnitud de 4.9 y fue situado a 25 kilómetros al oeste de la caleta de pescadores.

Luego, pasadas las 11:00 horas hubo otro sismo pero de magnitud 2.8 en Fray Jorge, pero cuando faltaban 10 minutos para las 12:00 un temblor remeció nuevamente a Punta de Choros: Esta vez, de magnitud 5.0 .

A las 12:46, otro movimiento: Magnitud 3.8 a 37 kilómetros al oeste de punta de Choros.

“Se sigue moviendo”

“Van 3 temblores esta mañana en Coquimbo… ¿qué tipo de antesala se viene?“, preguntó un usuario en X, mientras que otro internauta reparó en que “van dos con media hora de diferencia”.

“Segundo temblor en menos de media hora”, “calma y tranquilidad aunque cueste” y “se sigue moviendo Coquimbo” fueron otras de las reacciones tras el sismo en redes sociales.

Me sale un sismo de 5.2 en Coquimbo — Igraine (@Igra_ine) July 5, 2026

Van 3 temblores esta mañana en Coquimbo… que tipo de antesala se viene? — Mr. Toro (@toro316) July 5, 2026