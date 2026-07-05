“La primera en saber”: Emilia Dides revela quién conoció primero la noticia de su embarazo

“Así que estas embarazada jajaja”, le comentó Ignacia Antonia a la cantante, a modo de broma, en medio de los rumores sobre un embarazo aún no confirmado.

En el último capítulo de La Divina Comida, Ignacia Antonia y Emilia Dides recordaron el momento en que la influencer se enteró del embarazo de la cantante.

Según confesaron, ambas van al mismo salón de belleza y tras los rumores de que la ex Miss Chile sería madre, Ignacia le lanzó una broma que terminó siendo verdad.

Ignacia Antonia fue la primera en enterarse del embarazo de Emi D

“Con la Ignacia nos vamos a hacer las uñas en el mismo lado (…) ella fue la primera en saber“, partió explicando la cantante a Sammis y sus invitados.





En este sentido, Ignacia reveló que había visto en redes sociales los rumores del embarazo de Emilia. “Yo le decía al Bastían, a mi mamá, a todos ‘uy la gente es tan cahuinera, por qué siempre sacan conclusiones, por qué siempre se meten, dejenla vivir’“, comentó la creadora de contenido entre risas.

Sin embargo, cuando vió a Dides en el salón le comentó en tono de broma “así que estas embarazada jajaja”. Sin embargo, en ese momento “me quedó mirando y no me dijo ni sí, ni no”.

“Me empiezan a hacer las uñas y me suena el teléfono y me dice ‘sí estoy” por WhatsApp’“, reveló.

Divertida con la situación Ignacia recordó que rápidamente la comenzó a buscar por el lugar y a la distancia comenzaron a gesticular emocionadas que ambas serían madres y tenían 2 meses de diferencia.

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