Concepción sancionará a quienes alimenten palomas: Revisa de cuánto es la multa

La infracción recae en las personas que sean sorprendidas lanzando migajas u otros alimentos a estas aves, que serían foco de enfermedades y provocarían problemas de infraestructura.

Una ordenanza municipal prohíbe y multa con hasta 5 TM a quienes alimenten a palomas en plazas y parques en Concepción. Una medida que busca controlar la sobrepoblación y los focos de enfermedades en esa ciudad.

La infracción va desde los $71.000 hasta los $350.000 para quienes sean sorprendidos lanzando migajas de pan y otros alimentos para estas aves, con el fin de evitar problemas de salud y evitar problemas de infraestructura.

Sin embargo, la medida impulsada por la municipalidad ha generado gran polémica y opiniones divididas en la población local.