Partidos de HOY domingo 5 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Una jornada con dos partidos de alto impacto se desarrollarán este domingo en octavos de final del Mundial 2026.

Este domingo 5 de julio es la segunda fecha de octavos de final del Mundial 2026, jornada que partirá en Nueva Jersey, Estados Unidos, con un encuentro de alta expectativa, donde los 5 veces campeones del mundo se verán cara a cara con el cuadro Vikingo.

El día finalizará en Ciudad de México, una de las tres sedes de la cita planetaria, en un partido que pondrá ansiosos a muchos sobre quién pasará a la siguiente ronda de eliminación directa.

Recuerda que puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial domingo 5 de julio por Chilevisión

México vs Inglaterra 20:00 horas | Estadio Ciudad de México, México. Disfruta la previa desde las 19:00 horas.

Horario de partidos domingo 5 de julio en el Mundial 2026

16:00 horas: Brasil vs Noruega

20:00 horas: México vs Inglaterra

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

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