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Partidos de HOY domingo 5 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Una jornada con dos partidos de alto impacto se desarrollarán este domingo en octavos de final del Mundial 2026.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este domingo 5 de julio es la segunda fecha de octavos de final del Mundial 2026, jornada que partirá en Nueva Jersey, Estados Unidos, con un encuentro de alta expectativa, donde los 5 veces campeones del mundo se verán cara a cara con el cuadro Vikingo.

El día finalizará en Ciudad de México, una de las tres sedes de la cita planetaria, en un partido que pondrá ansiosos a muchos sobre quién pasará a la siguiente ronda de eliminación directa.

Recuerda que puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial domingo 5 de julio por Chilevisión

  • México vs Inglaterra 20:00 horas | Estadio Ciudad de México, México. Disfruta la previa desde las 19:00 horas.

Horario de partidos domingo 5 de julio en el Mundial 2026

  • 16:00 horas: Brasil vs Noruega
  • 20:00 horas: México vs Inglaterra 

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión tiene todos los detalles del Mundial 2026 y más de 50 partidos disponibles en la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:

  • TV abierta por la señal de Chilevisión
  • Sitio web oficial de Chilevisión
  • Aplicación MiCHV para dispositivos móviles y SmartTV
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