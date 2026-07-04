Paraguay vs Francia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Un penal de Kylian Mbappé le permitió a Francia sacar del camino a Paraguay, avanzando a los cuartos de final del Mundial.

Francia aprovechó un penal cobrado a instancias del VAR para derrotar 1-0 a Paraguay, consiguiendo su paso a los cuartos de final del Mundial.

Kylian Mbappé, que estuvo involucrado en más de una polémica, le dio la victoria a Los Galos que siguen soñando con conquistar su tercera estrella.

Por el paso a la ronda de los cuatro mejores, los dirigidos por Didier Deschamps enfrentarán a Marruecos.