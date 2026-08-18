U. Católica vs Estudiantes: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores

Universidad Católica juega uno de los partidos más importantes de la temporada, recibiendo a Estudiantes de La Plata por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Universidad Católica define su futuro en los octavos de final de la Copa Libertadores, chocando este martes por la esperada revancha ante Estudiantes de La Plata.

Los Cruzados definen la llave en casa tras el empate en la ida, soñando con meterse en la ronda de los ocho mejores del torneo tras 15 años.

Para esto, La Franja debe suplir la ausencia de Fernando Zampedri, su gran goleador que no estará en este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.





U. Católica vs Estudiantes por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Universidad Católica ante Estudiantes, válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver gratis y online este crucial duelo.

Cómo descargar la App MiCHV para ver U. Católica vs Estudiantes GRATIS

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¿A qué hora es el partido de U. Católica vs Estudiantes?

El compromiso del conjunto estudiantil contra el Pincha inicia a las 20:30 horas de Chile de este martes 18 de agosto.

El recinto en esta ocasión es el Claro Arena, mientras que el árbitro designado es el veterano colombiano Wilmar Roldán.