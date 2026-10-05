Llegó su momento: La gran oportunidad que asoma para Carlos Palacios en Boca

La lesión de Alan Velasco abre una enorme chance para La Joya, quien ha sido elogiado por su entrenador estas últimas semanas.

Tras un primer semestre marcado por las lesiones, Carlos Palacios tendrá una oportunidad de oro para afirmarse en Boca Juniors.

La Joya apunta a ser el reemplazante de Alan Velasco, quien se lesionó y se perderá partidos vitales que se le vienen al Xeneize.

Según consignó TyC Sports, el mediocampista estará al menos dos semanas alejado de las canchas producto de un desgarro, perdiéndose la serie ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

La ausencia del titular, sumada a la de Tomás Aranda, dejan al chileno muy bien posicionado para recuperar la titularidad que tuvo prácticamente todo el 2025.





La “flechita para arriba” que ilusiona a Carlos Palacios

El ex Colo Colo ha sido destacado por el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, quien le entregó confianza en medio de rumores de salida.

De hecho, el estratega aseguró que el oriundo de Renca está “con la flechita para arriba” luego de ser clave en la remontada ante Racing por Copa Argentina la semana pasada.

Si le da la opción de ser parte del once inicial, Palacios compartiría mediocampo con Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar y Leonel Flores.

La llave ante Vasco da Gama comenzará el martes 13 de octubre en La Bombonera, finalizando el 20 del mismo mes en Río de Janeiro.