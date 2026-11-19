Gabi Morais, jugadora de 32 años, fue arrestada por la policía por su presunta participación en la lavado de activos para Comando Vermelho. Su carrera incluyó un paso por la selección adulta.

Revuelo ha causado en Brasil la detención de Gabi Morais, futbolista de 32 años que es vinculada a un caso de narcotráfico que investiga la policía de Ceará.

La jugadora, que hasta febrero pasado militaba en Internacional de Porto Alegre, fue arrestada en el marco de la denominada “Operación Liquidación”.

Las autoridades detallaron que la deportista tenía una orden de captura junto a otras 27 personas, donde se indaga un presunto lavado de activos.





El rol que habría cumplido Gabi Morais en caso por narcotráfico

Según consignó Globo Esporte, Morais mantenía un rol activo en el lavado de dinero para la facción Comando Vermelho (CV), una de las agrupaciones criminales más conocidas del país.

Para esto, la futbolista habría utilizado como fachada un bar de Fortaleza, donde organizó diferentes fiestas en las que presuntamente se encargo de traficar droga.

De forma paralela, su hermano, quien también fue detenido, y el padre de ambos actuaban como negociadores para la distribución en barrios y diferentes estados.

Morais es una conocida jugadora que actuó en equipos como Corinthians e Inter de Porto Alegre, aunque actualmente se encontraba sin club.

Su carrera incluyó pasos por la Selección Sub 20 de Brasil y la adulta, llegando a disputar cuatro partidos con el Scratch.