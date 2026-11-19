John Michel Perlaza, jugador de Ciudad de Yantzaza del ascenso ecuatoriano, fue castigado hasta el 2034 por agredir a un juez asistente.

Histórica suspensión en el fútbol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) castigó por ocho años John Michel Perlaza por agredir con una piedra a un árbitro durante un partido de la Tercera División.

El jugador lanzó un piedrazo al asistente Lenin Ojeda desde el banco de suplentes, hecho que se dio en el duelo entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico F.C.

Molesto por un cobro, el deportista atacó con este objeto al colegiado, provocando serias heridas que derivaron en una intervención quirúrgica.





Árbitro quedó imposibilitado de dirigir tras ser piedrazo

De acuerdo con medios locales, el afectado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y quedó imposibilitado de dirigir por 60 días producto del golpe.

Tras revisar los antecedentes, la FEF aplicó una durísima suspensión que se extenderá hasta octubre del 2034.

Por si fuera poco, el organismo se comunicará con la FIFA para solicitar que la sanción se mantenga en otras ligas profesionales, esto en caso de una posible transferencia de Perlaza.

Adicionalmente, el club Ciudad de Yantzaza, donde milita el involucrado, deberá pagar una multa de 2.000 dólares y reembolsar los gastos médicos, los que ascienden a poco más de US$4.000.

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