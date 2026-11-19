Son varios los equipos que arrastran deuda en este ámbito, lo que podría generar un inesperado cambio en el torneo.

La Liga de Primera ya está en su recta final y hay varios clubes que suman una importante preocupación: El minutaje de jugadores Sub 21.

A falta de tres fechas para el final, son varios los equipos que todavía no cumplen con la alineación de futbolistas menores de 21 años exigidas en las Bases.

En caso de no hacerlo, los elencos se exponen a la resta de puntos que puede alterar la tabla de posiciones del torneo.





¿Qué clubes están en alerta por minutaje Sub 21?

De acuerdo con lo expuesto por la ANFP, Deportes Concepción, Universidad de Concepción y Ñublense son los conjuntos más apretados con este tema.

Los Lilas deben sumar 256 minutos de cara al término del certamen, situación similar a la del Campanil que tiene 247′ pendientes.

De manera específica, las Bases sostienen que cada club tiene que completar 1.890 minutos con futbolistas chilenos nacidos desde el 1 de enero de 2005, lo que equivale al 70% del total de las 30° fechas.

Si un cuadro logra entre un 65,1 y un 69,9 % del minutaje, el castigo que le corresponde es descuento de tres puntos y una multa de 500 UF.

La sanción aumenta a seis unidades y las mismas 500 UF si se alcanza entre el 60,1% y el 65% de lo exigido.

Los clubes que están en deuda con minutaje Sub 21