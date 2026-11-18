El casildense llegó a ser el segundo entrenador mejor pagado del Brasileirao en su ciclo con el Atlético Mineiro, siendo superado solamente por Abel Ferreira.

La danza de nombres para asumir en la Selección Chilena trajo a un viejo conocido. Se trata nada menos que de Jorge Sampaoli.

Según información de ESPN, el entrenador argentino habría manifestado a su entorno que estaría dispuesto a escuchar a La Roja con miras al próximo año.

De iniciar una negociación, la dirigencia nacional tendría que buscar alternativas para acercarse al elevado salario que el casildense recibía en uno de sus últimos equipos.





El alto sueldo que cobraba Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro

Previo a su último paso por Talleres de Córdoba, el trasandino era a fines del 2025 el segundo estratega mejor pagado de Brasil tras firmar en Atlético Mineiro.

Sampaoli cobraba 3,5 millones de dólares anuales, lo que equivalía a un sueldo mensual de poco más de 290 millones de pesos chilenos.

De acuerdo con Globo Esporte, el adiestrador era superado en este ámbito solamente por Abel Ferreira en el Palmeiras, quien gana US$5,4 millones por temporada.

Ante un eventual contacto, el argentino habría señalado que el juicio contra la Federación ya no sería un obstáculo para un regreso.

El último club que dirigió el DT de 66 años fue Talleres este 2026, donde se fue tras conseguir solamente una victoria en siete partidos.