Cobreloa y San Luis de Quillota disputarán una épica final por el título de la Primera B, donde el campeón ascenderá a la Liga de Primera.

La Primera B tendrá una histórica definición con la final entre Cobreloa y San Luis de Quillota, elencos que se enfrentarán para definir el campeón de la categoría y primer ascendido a la Liga de Primera 2027.

Ambos equipos terminaron igualados en 57 puntos tras 30° fechas jugadas, lo que derivó en un mano a mano que asoma bastante parejo.

La fase regular dejó victorias para los elencos que ejercieron como local, con Los Canarios imponiéndose 4-2 en el último encuentro en septiembre pasado.





¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa y San Luis la final de la Primera B?

El partido de Cobreloa ante San Luis de Quillota, válido por la final de la Primera B, está programado para el sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas.

La histórica definición se disputará en el Estadio Santa Laura, donde espera una masiva presencia de hinchas de los dos cuadros.

¿Dónde ver el partido de Cobreloa vs San Luis?

El duelo del elenco de Calama contra El Santo será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

A esto se sumará la plataforma de streaming HBO MAX que emitirá el choque de manera online.