Felipe Muñoz, presidente del club, confirmó que el directorio tomó la decisión ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para revertir el fallo contra San Marcos de Arica.

Otro bombazo en la Primera B. Rangers de Talca oficializó que irá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) buscando evitar su descenso a la Segunda División Profesional.

La noticia fue confirmada por el presidente de Los Piducanos, Felipe Muñoz, quien pretende revertir el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP contra San Marcos de Arica.

“Rangers irá al TAS. El directorio del club tomó esa decisión”, comentó el dirigente a Tribuna Rojinegra, revelando que no quedó conforme con que Los Bravos del Morro zafaran de la desafiliación.





Rangers acudirá al TAS para evitar descenso

El direcitivo señaló al citado medio que “estamos convencidos de que no tenemos otra alternativa. Nuestra obligación en todo ámbito es defender los derechos de Rangers”.

“Además, el veredicto de la Segunda Sala nos genera una profunda desconfianza. En la Primera Sala, los 7 integrantes, coincidieron que San Marcos de Arica incumplió y presentó documentación falsa”, agregó.

Muñoz apuntó que “ha pasado prácticamente una semana desde que se entregó el veredicto y Rangers todavía no conoce la sentencia“.

“Para nosotros, esa demora, nos da la impresión que están tratando de encontrarle una explicación jurídica a una decisión que a mi juicio es muy difícil de sostener con el reglamento en la mano”, añadió.

Los talquinos sentenciaron su descenso el pasado domingo 15 de noviembre tras igualar 0-0 ante Deportes Santa Cruz, partido que fue válido por la fecha 30° de la Primera B.

El Rojinegro quedó en el último lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos, una unidad menos que Unión San Felipe.