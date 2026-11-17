La Roja vuelve a medirse a Colombia en su último amistoso del año, partido que se juega este martes en el Estadio Monumental.

La Selección Chilena juega este martes su último partido del 2026, enfrentando a Colombia en un amistoso internacional.

Tras la derrota 1-0 la semana pasada en Cali, La Roja vuelve a medirse con Los Cafeteros en la esperada revancha y pensando en los próximos desafíos.

El duelo puede ser el último de Nicolás Córdova al mando del combinado nacional, teniendo en cuenta que pronto puede haber novedades con el nuevo entrenador del equipo.





A qué hora juegan Chile vs Colombia HOY el partido amistoso

El partido entre Chile y Colombia inicia a las 20:00 horas de nuestro país de este martes 17 de noviembre.

El recinto para este cotejo es el Estadio Monumental, el que fue elegido a última hora luego de los problemas por el estado de la cancha del Estadio Nacional.

Cuándo vuelve a jugar Chile tras medirse a Colombia

Posterior a este compromiso, La Roja regresará a la cancha en marzo del 2027 para afrontar dos amistosos.

Cabe recordar que el próximo año está estipulado el inicio de las Eliminatorias de cara al Mundial 2030.