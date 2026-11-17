Dolores Aveiro apuntó contra la escuadra lusa y apuntó que su hijo “fue engañado”, a lo que se sumó su felicidad por la contundente derrota contra Dinamarca por la Nations League.

Portugal no tiene paz y el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección desató otro lío. Ahora fue Dolores Aveiro, madre del delantero, la que lanzó durísimos dardos contra el equipo.

A días de la caótica derrota 4-1 ante Dinamarca por la Nations League, desde el entorno de CR7 volvieron a criticar cómo se dio su salida de la escuadra lusa.

En esta ocasión, su mamá acusó que “no lo han respetado” y que se mostró feliz por la contundente caída en condición de local.





¿Qué dijo la madre de Cristiano Ronaldo?

Durante un homenaje que se le hizo, Dolores Aveiro fue consultado por cómo se sintió con la decisión del delantero del Al Nassr, mencionando que “claro que estoy triste, porque lo han engañado”.

“No lo han respetado, ni siquiera sus compañeros. Estoy triste por mi hijo, pero me alegro de que Portugal perdiera. Se lo tienen merecido”, destacó.

La madre del histórico atacante no se quedó ahí y remarcó que “me entristeció que le engañaran y todavía estoy triste. El homenaje debería haberse hecho delante de él, no en su ausencia”.

De hecho, afirmó que el verdadero reconocimiento se dará en el Sporting Lisboa, club en el que se formó Ronaldo y en el que indicó que “es donde lo valoran”.

Consultado por estos comentarios, el entrenador de Portugal, Jorge Jesus, le bajó el perfil a la situación y manifestó que “es una mujer a la que respeto muchísimo”.