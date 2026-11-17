Nicolás Córdova, entrenador de La Roja, confirmó que el lateral izquierdo se sumará al plantel para el partido contra Los Cafeteros.

El joven Thomas Coulombe se convirtió en el último nominado de la Selección Chilena para el amistoso ante Colombia, partido que se juega este martes 17 de noviembre.

La convocatoria del defensor, que actualmente milita en el Espanyol de Barcelona, fue confirmada por el entrenador Nicolás Córdova en conferencia de prensa.

“Va a estar seguramente en el banco”, comentó el estratega, quien señaló que tomará el lugar del lesionado Diego Ulloa.





Thomas Coulombe, el último nominado a La Roja

El lateral izquierdo nació en 2007 y se desempeña en el equipo B de Los Catalanes, jugando esta temporada 8 partidos en los que marcó 2 goles.

Su rendimiento llamó la atención del cuerpo técnico, marcando un tanto en el empate 2-2 de La Roja Sub 20 ante México este lunes.

Si bien nació en España, tiene raíces chilenas por su madre, a lo que se suma la nacionalidad estadounidense por el lado de su padre.

El zaguero es una de las apuestas de Córdova de cara al choque con los cafeteros, duelo que quedó fijado para este martes a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.