Chile en el Mundial Sub 17: Fixture de La Roja y hora de su esperado debut
La Roja formará parte del Grupo J de la cita planetaria, estrenándose ante Argelia en un partido que es clave en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.
La Selección Chilena afina los últimos detalles para el Mundial Sub 17, torneo que se desarrollará en Qatar y que comenzará en los próximos días.
Luego de conseguir la clasificación en abril en el Sudamericano, La Roja formará parte del Grupo J junto a Argelia, República Dominicana y Montenegro.
El estreno será justamente ante los africanos a las 12:30 horas del sábado 21 de noviembre, partido que es vital en las aspiraciones del equipo nacional de meterse en la siguiente ronda.
Fixture de Chile Mundial Sub 17
- Chile vs Argelia: Sábado 21 de noviembre a las 12:30 horas.
- Chile vs República Dominicana: Martes 24 de noviembre a las 11:30 horas.
- Chile vs Montenegro: Viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas.
Nómina de Chile para el Mundial Sub 17
Arqueros:
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Cristóbal del Río – Universidad Católica
- Máximo Hernández – Deportes La Serena
Defensas:
- Esteban Páez – Universidad de Concepción
- Benjamín Villarroel – Cobresal
- Antonio Cannoni – Modena de Italia
- Lucas López – Curicó Unido
- Baltazar Oróstica – O’Higgins
- Martín Barrios – Universidad Católica
Volantes:
- icolás Marinetti – Universidad de Chile
- Rodrigo Catalán – Colo Colo
- Claudio Salvo – Colo Colo
- Sebastián Melgarejo – Huachipato
- Andher González – Universidad de Chile
- Joaquín Muñoz – O’Higgins
Delanteros:
- Bayron Barrera – Deportes Iquique
- Amaro Riveros – Universidad Católica
- Amaro Pérez – Universidad Católica
- Felipe Raipán – Colo Colo
- Jonathan Guerrero – Independiente de Avellaneda
- Bayron Lizama – Universidad Católica
Entrenador:
- Ariel Leporati