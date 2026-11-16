Chile en el Mundial Sub 17: Fixture de La Roja y hora de su esperado debut

La Roja formará parte del Grupo J de la cita planetaria, estrenándose ante Argelia en un partido que es clave en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.

La Selección Chilena afina los últimos detalles para el Mundial Sub 17, torneo que se desarrollará en Qatar y que comenzará en los próximos días.

Luego de conseguir la clasificación en abril en el Sudamericano, La Roja formará parte del Grupo J junto a Argelia, República Dominicana y Montenegro.

El estreno será justamente ante los africanos a las 12:30 horas del sábado 21 de noviembre, partido que es vital en las aspiraciones del equipo nacional de meterse en la siguiente ronda.





Fixture de Chile Mundial Sub 17

Chile vs Argelia: Sábado 21 de noviembre a las 12:30 horas.

Chile vs República Dominicana: Martes 24 de noviembre a las 11:30 horas.

Chile vs Montenegro: Viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas.

Nómina de Chile para el Mundial Sub 17

Arqueros:

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Cristóbal del Río – Universidad Católica

Máximo Hernández – Deportes La Serena

Defensas:

Esteban Páez – Universidad de Concepción

Benjamín Villarroel – Cobresal

Antonio Cannoni – Modena de Italia

Lucas López – Curicó Unido

Baltazar Oróstica – O’Higgins

Martín Barrios – Universidad Católica

Volantes:

icolás Marinetti – Universidad de Chile

Rodrigo Catalán – Colo Colo

Claudio Salvo – Colo Colo

Sebastián Melgarejo – Huachipato

Andher González – Universidad de Chile

Joaquín Muñoz – O’Higgins

Delanteros:

Bayron Barrera – Deportes Iquique

Amaro Riveros – Universidad Católica

Amaro Pérez – Universidad Católica

Felipe Raipán – Colo Colo

Jonathan Guerrero – Independiente de Avellaneda

Bayron Lizama – Universidad Católica

Entrenador: