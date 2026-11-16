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Chile en el Mundial Sub 17: Fixture de La Roja y hora de su esperado debut

La Roja formará parte del Grupo J de la cita planetaria, estrenándose ante Argelia en un partido que es clave en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

La Selección Chilena afina los últimos detalles para el Mundial Sub 17, torneo que se desarrollará en Qatar y que comenzará en los próximos días.

Luego de conseguir la clasificación en abril en el Sudamericano, La Roja formará parte del Grupo J junto a Argelia, República Dominicana y Montenegro.

El estreno será justamente ante los africanos a las 12:30 horas del sábado 21 de noviembre, partido que es vital en las aspiraciones del equipo nacional de meterse en la siguiente ronda.

Fixture de Chile Mundial Sub 17

  • Chile vs Argelia: Sábado 21 de noviembre a las 12:30 horas.
  • Chile vs República Dominicana: Martes 24 de noviembre a las 11:30 horas.
  • Chile vs Montenegro: Viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas.

Nómina de Chile para el Mundial Sub 17

Arqueros:

  • Vicente Villegas – Coquimbo Unido
  • Cristóbal del Río – Universidad Católica
  • Máximo Hernández – Deportes La Serena

Defensas:

  • Esteban Páez – Universidad de Concepción
  • Benjamín Villarroel – Cobresal
  • Antonio Cannoni – Modena de Italia
  • Lucas López – Curicó Unido
  • Baltazar Oróstica – O’Higgins
  • Martín Barrios – Universidad Católica

Volantes:

  • icolás Marinetti – Universidad de Chile
  • Rodrigo Catalán – Colo Colo
  • Claudio Salvo – Colo Colo
  • Sebastián Melgarejo – Huachipato
  • Andher González – Universidad de Chile
  • Joaquín Muñoz – O’Higgins

Delanteros:

  • Bayron Barrera – Deportes Iquique
  • Amaro Riveros – Universidad Católica
  • Amaro Pérez – Universidad Católica
  • Felipe Raipán – Colo Colo
  • Jonathan Guerrero – Independiente de Avellaneda
  • Bayron Lizama – Universidad Católica

Entrenador:

  • Ariel Leporati
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