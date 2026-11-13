Con un autogol: Chile cayó por la mínima ante Colombia y mostró un pobre desempeño ofensivo

La Roja vuelve a jugar ante los cafetaleros el próximo martes en el Estadio Nacional

La Selección Chilena cayó por la cuenta mínima frente a su similar de Colombia en partido disputado en la ciudad de Cali.

La Roja no arrancó mal, pero una falla defensiva y la impericia de sus delanteros, hiceron que la escuadra nacional terminara perdiendo el duelo ante los cafetaleros.





El único gol del encuentro llegó a los 34 minutos de la primera etapa. Luego de un error en la salida, Guillermo Maripán terminó marcando un autogol, el cual a la postre, sería el único tanto del compromiso.

Ahora, el elenco dirigido por Nicolás Córdova volverá a jugar ante los cafetaleros el próximo martes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, en lo que será el último partido de la Roja en este 2026.