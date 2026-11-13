Abogado reveló complejo estado de afectado en choque de Leandro Hernández: Apuntó contra Colo Colo

El representante legal del herido en la colisión del futbolista, quien manejaba en estado de ebriedad, cuestionó al Cacique y aseguró que nadie del club los ha contactado.

Braulio Jatar, abogado del ciudadano venezolano que terminó herido en choque en estado de ebriedad de Leandro Hernández, dio detalles del complejo estado que atraviesa la víctima.

Tras tomar el caso con el estudio jurídico ILC Consultores Chile, el represetante legal del afectado aseguró que “tiene traumas en todo el cuerpo”.

El jurista mencionó que visitó a la persona lastimada, señalado que hay “varias costillas fracturadas y una intervención pendiente del pulmón”.





Los cuestionamientos a Colo Colo

Jatar apuntó hacia el club e indicó que “a la hora en que lo visité, no había sido contactado por ninguna autoridad de Colo Colo por su estado de salud ni si requería alguna ayuda, ni tampoco del jugador”.

“Por el contrario, hemos visto videos de autoridades de Colo Colo hablando del resarcimiento del vehículo propiedad de un patrocinante, y al propio jugador recibiendo medalla de reconocimiento”, agregó.

El abogado recalcó a que aspiran que “estas instituciones deportivas den buenos ejemplos, y no se hace cuando no se asumen las responsabilidades. Me refiero a las autoridades de Colo Colo, quienes no han dictado ninguna medida disciplinaria hacia este jugador”.

En ese punto, insistió en que “vamos a llevar esto a las autoridades y a sus últimas consecuencias” y que el único que se ha comunicado con él es al abogado de Hernández.

“Estamos dispuestos a conversar, pero esto pasa por la dignidad, y hasta ahora el maltrato a la dignidad de nuestro representado nos obliga a tomar nota. Estamos en contacto”, sentenció.