La UC aclara su posición por posible pasillo a Colo Colo en el Monumental: “No creo que…”

La chance de que Los Cruzados hagan un homenaje al Cacique pierde fuerza, situación que fue corroborada este jueves por las declaraciones de Fernando Zampedri y Matías Claro.

La posibilidad de que Universidad Católica haga un pasillo a Colo Colo cada vez tiene menos fuerza, situación que fue corroborada este jueves por Los Cruzados.

Albos y Cruzados se enfrentarán por la fecha 28°, donde el Cacique exhibirá su título de la Liga de Primera en un Estadio Monumental que promete estar repleto.

Consultado por la chance de realizar este homenaje, Fernando Zampedri, goleador de La Franja, manifestó: “Déjame felicitar a Colo Colo, campeón del año, merecido seguramente lo tienen”.

“No sé, no se habló nada todavía en la institución de si habrá o no un pasillo. Creo que no está en las bases de la Liga, así que todavía no hemos decidido nada, pero no creo que sea importante eso hoy en día”, comentó a la prensa.





Matías Claro ve poco probable pasillo de la UC a Colo Colo

Por su parte, el presidente de Cruzados, Matías Claro, sostuvo: “Nos parece que esa es una tradición que se ha tratado de exportar de afuera. No es una tradición que se viva en Chile y no está en las bases del campeonato, así que no veo que sea algo que vaya a suceder”.

“Nosotros estamos muy concentrados en el partido, tenemos que ganar esos tres puntos. Nos vamos a enfocar con todo para poder ganar el partido en el Estadio Monumental y ese es foco, más que ese tema”, agregó.

El máximo dirigente de los estudiantiles insistió en que “si lo quieren discutir (entre clubes), sería importante, para que como fútbol chileno nos organicemos en ese tipo de cosas y no tengamos que estar discutiendo año a año si es necesario o no es necesario hacerlo”.

El compromiso de Colo Colo ante la UC está fijado para el domingo 22 de noviembre, comenzando a las 18:00 horas.