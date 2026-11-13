Se mueve el grupo de Chile: FIFA anuncia reemplazante de Estados Unidos en el Mundial Sub 17

República Dominicana tomará el lugar de los nortamericanos, quienes decidieron bajarse de la cita planetaria de Qatar argumentando motivos de seguridad.

La FIFA confirmó que República Dominicana será el reemplazante de Estados Unidos en el Mundial Sub 17, torneo que comienza el próximo jueves 19 de noviembre.

Los norteamericanos decidieron bajarse del certamen que se desarrollará en Qatar por motivos de seguridad, comprometiendo el Grupo J que componen Chile, Montenegro y Argelia.

Tras intesas reuniones, el organismo confirmó que los caribeños tomarán ese lugar y disputarán por primera vez en una cita planetaria de esta categoría.





Mediante un comunicado, la entidad indicó que la determinación se tomó de conformidad al reglamento, lo que se consultó con la Comisión de Competeciones Juveniles Masculinas.

“La decisión refleja el buen rendimiento de la República Dominicana en la fase de clasificación, donde terminó como el equipo no clasificado mejor posicionado del Grupo E”, señalaron.

¿Cuándo juegan Chile y República Dominicana por el Mundial Sub 17?

El partido entre Chile y República Dominicana está fijado para el martes 24 de noviembre a las 11:30 horas de nuestro país.

La Roja completará la fase de grupos jugando el sábado 21 ante Argelia (12:30) y el viernes 27 contra Montenegro (12:00).