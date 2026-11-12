Encuentro secreto y deuda impaga: Vuelco en caso de brutal homicidio de padre de futbolista Rony

La detenida afirmó que la víctima, un hombre de 72 años, no le pagó un dinero acordado, a lo que se suma el relato de un testigo clave.

Revuelo causó en Brasil el brutal asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre del futbolista del Santos, Rony, quien fue encontrado sin vida a inicios de esta semana.

El hombre de 72 años fue hallado en el estado de Pará con una herida en su cuello, la que fue causada por un elemento cortopunzante.

Tras la detención de una mujer por el homicidio, se dieron a conocer nuevos antecedentes que causaron un vuelco en el caso.





Mujer acusa a víctima de deuda impaga

De acuerdo con los medios locales, la detenida de 48 años reconoció el ataque y acusó que la víctima no le pagó un dinero acordado por un encuentro íntimo.

Tras esperar por una semana que cancelara la deuda, la arrestada habría tomado un cuchillo para atacar al adulto mayor.

La situación aparentemente fue corroborada por un testigo, quien señaló a la policía local que la mujer atacó por la espalda al hombre.

El fallecido es padre de Ronielson da Silva Barbosa, jugador brasileño conocido como Rony y que actualmente milita en el Santos.

El delantero de 31 años ha desarrollado toda su carrera en su país, pasando por clubes como Athletico Paranaense, Palmeiras y Atlético Mineiro, llegando este 2026 al Peixe.

Tras enterarse del homicidio, Neymar tuvo un solidario gesto y puso su avión privado a disposición del ariete y su familia.