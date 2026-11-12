A camotera limpia: Plantel de Cabo Verde hizo pasillo a Vozinha tras ser campeón con Colo Colo

Tras integrarse a su selección para la fecha FIFA de noviembre, el arquero recibió un especial homenaje de parte de sus compañeros de selección.

Vozinha recibió un curioso homenaje en Cabo Verde tras ser campeón con Colo Colo. A días de ganar la Liga de Primera, sus compañeros de selección se hicieron un pasillo para felicitarlo.

El guardameta viajó a su tierra natal para afrontar la fecha FIFA de noviembre, donde jugará dos partidos claves por las Clasificatorias a la Copa Africana de Naciones.

Al sumarse a las órdenes del cuerpo técnico, el plantel lo reconoció de una forma muy particular.





El pasillo de plantel de Cabo Verde a Vozinha

El pasillo incluyó bromas y una tradicional “camotera”, con jugadores dándole palmetazos en la espalda y la cabeza al portero albo.

El momento fue captado y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se remarcó el respeto hacia el arquero que fue figura en el Mundial 2026.

En la victoria sobre Ñublense que le permitió a Colo Colo asegurar el título, Vozinha tuvo una atajada clave en los descuentos que pudo cambiar el desenlace del encuentro.

Tras disputar los encuentros con Cabo Verde, el meta volverá a Chile para encarar con el Popular la recta final del torneo y las semifinales de Copa Chile.

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