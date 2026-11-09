Leo Rey mandando frase a la U y Vozinha uno de los más aplaudidos: así fue el festejo de Colo Colo tras el título 35
Los albos tuvieron su celebración de campeonato en el Estadio Monumental.
Colo Colo festejó la obtención de su estrella 35 y lo hizo en grande.
En el Estadio Monumental y con mucho público, las albos festejaron el reciente título en una jornada que fue abierta por el cantante del momento: Leo Rey.
El popular artista cantó sus mejores éxitos haciendo bailar a los hinchas del Cacique. Sin embargo hubo un momento que sacó risas y aplausos.
En el inicio de su show, el músico lanzó su famosa frase contra su excompañero Alexítico pero la adaptó a la ocasión y cambió el nombre por “Chunchítico”.
Posterior a la presentación de Leo Rey, comenzó el desfile de jugadores y cuerpo técnico hacía un escenario para levantar la copa.
Vozinha, Arturo Vidal y Javier Correa fueron tres de los más aplaudidos por la hinchada alba que celebró con cánticos el título 35.
Vidal y sus cánticos contra la U
Arturo Vidal fue uno de los más eufóricos de la jornada y luego de subir al escenario, comenzó a entonar varios cánticos provocadores contra Universidad de Chile, los cuales fueron seguidos por su compañero Javier Correa.
Los gorros chilotes y la vuelta olímpica
En la fiesta alba también hubo otro detalle que llamó la atención de los asistentes, específicamente los particulares gorros chilotes que lucieron integrantes del plantel y del cuerpo técnico.
El técnico Fernando Ortiz y parte de su staff como varios jugadores aparecieron con este accesorio, que se ha convertido en una característica del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.
La jornada se cerró con la tradicional vuelta olímpica, momento bastante esperado por la fanaticada colocolina que tuvo su celebración de título.