Para frotarse las manos: Los millones que aseguró Colo Colo por ser campeón de la Liga de Primera

Además de sellar su pasaje a la Copa Libertadores 2027, el Cacique amarró un importante monto económico por ganar el torneo nacional.

Colo Colo tiene motivos para sonreír. Tras ser campeón de la Liga de Primera, el Cacique aseguró un millonario monto pensando en el futuro.

La conquista del torneo nacional no solamente le permitió a Los Albos dar una alegría a los hinchas, sino que también sacar cuentas alegres con sus arcas.

Según consignó La Tercera, el Popular recibirá una cifra cercana a los 4,6 millones de dólares de diferentes organismos por su coronación.

El más importante se dio por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el elenco de Macul amarró US$3 millones.

A esa cantidad se agregan premios de la Conmebol y de la ANFP, lo que da cuenta de lo fundamental que es ganar el torneo local.





El desglose de los millones que ganó Colo Colo

Premio ANFP: US$600.000

Bono Conmebol por ser campeón: US$1.000.000

Clasificación a Copa Libertadores: US$3.000.000

Los partidos que le quedan a Colo Colo en 2026

Fecha 27°: Colo Colo vs Universidad Católica

Fecha 28°: Colo Colo vs Deportes La Serena

Fecha 29°: Cobresal vs Colo Colo

A esto se suma la llave de semifinales de Copa Chile en la que se medirá a O’Higgins, serie que todavía no tiene programación oficial.