No solamente los clásicos: Los puntos que terminaron condenando a la U en la lucha por el título

Una pésima primera rueda terminó costándole muy caro a Los Azules, quienes nuevamente vieron frustrado el sueño de conquistar la Liga de Primera.

Con las manos vacías se quedó Universidad de Chile en la Liga de Primera. Pese a vencer 2-1 a Cobresal en Rancagua, el título fue para Colo Colo que derrotó por el mismo resultado a Ñublense en Chillán.

Los Azules tenían una mínima chance de alcanzar al Cacique, pero el sueño de la estrella 19 nuevamente se vio frustrado.

El principal lamento de los hinchas es en los puntos que dejaron escapar a lo largo del torneo, especialmente en la primera parte de la temporada.





La fatal primera rueda que le costó caro a la U

Lo que le terminó costando caro al cuadro laico fue su fatal primera rueda, donde obtuvieron solamente seis victorias en 15° fechas.

De hecho, el Romántico Viajero sumó solamente un triunfo en las jornadas iniciales, lo que derivó en la salida del entrenador Francisco Meneghini y el arribo de Fernando Gago.

Curiosamente, la U ganó dos clásicos y perdió los otros dos, lo que también puede verse como un factor de no llegar con chances de campeonar hasta la fecha final.

Con esto, Los Leones cumplirán 10 años sin obtener el título. Su última consagración se dio en el Torneo Clausura 2017 al dejar en el segundo lugar justamente a Colo Colo.

Pese a la amargura, Los Azules tienen la chance de cerrar la temporada con una corona al estar en semifinales de la Copa Chile.

Los puntos perdidos por la U en la Liga de Primera 2026

Primera rueda:

U. de Chile 0-0 Audax Italiano

Huachipato 2-1 U. de Chile

Palestino 0-0 U. de Chile

U. de Chile 2-2 Deportes Limache

U. de Chile 1-1 Universidad de Concepción

Ñublense 1-0 U. de Chile

Everton 0-0 U. de Chile

Cobresal 1-0 U. de Chile

La Calera 2-2 U. de Chile

Segunda rueda: