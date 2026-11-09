Gianni Infantino destaca a Vozinha y a Colo Colo por su título: “Verdadera inspiración”

A través de sus redes sociales, el presidente de la FIFA felicitó al Cacique y valoró que el caboverdiano haya dado que hablar en el último Mundial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sorprendió al destacar este lunes el título de Colo Colo y la Liga de Primera, valorando la presencia de Vozinha.

El caboverdiano fue titular y tuvo una atajada clave en el triunfo 2-1 ante Ñublense, lo que le permitió a Los Albos coronarse en el torneo nacional.

La conquista del Cacique traspasó fronteras y llegó hasta el máximo dirigente de fútbol mundial, quien no quedó indiferente.





La reacción de Gianni Infantino al título de Colo Colo

A través de sus redes sociales, el directivo comentó: “Felicitaciones a Vozinha y a Colo Colo por convertirse en campeones de Chile”.

Infantino aprovechó de resaltar que el africano se hizo muy conocido en el reciente Mundial 2026, apuntando que esto “demuestra exactamente por qué era tan importante expandir el torneo

En ese punto, el presidente de la FIFA insistió en que permitió darle “a talentos de clase mundial el escenario definitivo para brillar y capturar la atención de todo el planeta. Es una verdadera inspiración”.

El texto fue acompañado de nueve imágenes, entre las que hay varias de su reunión durante la cita planetaria a mitad de este año.