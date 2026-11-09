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Sin piedad contra la U: Los memes que dejó la conquista de Colo Colo de la Liga de Primera

Los hinchas del Cacique no perdonaron y se burlaron de Los Azules tras conseguir la Liga de Primera. Marcos Bolados, Diego Rivarola y Los Simpson fueron algunos de los utilizados por los usuarios.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Eufóricos se mostraron los hinchas de Colo Colo tras consagrarse campeones de la Liga de Primera, logrando este domingo la ansiada estrella 35.

El triunfo 2-1 sobre Ñublense en Chillán le permitió a Los Albos amarrar el título, dejando sin chances a Universidad de Chile cuando todavía quedan tres fechas para el cierre.

La consagración dio paso a las burlas y a los memes de los fanáticos albos, quienes simplemente no tuvieron piedad con sus pares azules.

Hinchas de Colo Colo se burlaron de la U tras título

Lo primero que hicieron los aficionados del Cacique fue repletar de comentarios las redes sociales del cuadro laico, que se quedó sin opciones de coronación pese a vencer a Cobresal.

Marcos Bolados, autor del gol de la victoria, Diego Rivarola y Los Simpson fueron algunas de las imágenes utilizadas por los usuarios.

Pese a la amargura, la U tiene una gran chance de mejorar su imagen al estar disputando las semifinales de la Copa Chile, instancia en la que se medirán al vencedor del cruce entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

La otra llave la jugarán justamente Colo Colo y O’Higgins, lo que puede derivar en una final entre los archirrivales.

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