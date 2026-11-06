Brazalete negro: El homenaje que hizo la U ante Antofagasta tras fallecimiento de cercano al plantel

La clasificación a semifinales de la Copa Chile tuvo un grado de emotividad, con los futbolistas ocupando una cinta negra por el deceso del barbero que acudía de manera frecuente al CDA.

Universidad de Chile cumplió su objetivo y goleó 4-0 a Antofagasta para avanzar a semifinales de la Copa Chile, jornada que tuvo una cuota emotiva.

Los jugadores realizaron un homenaje tras el fallecimiento de un cercano al plantel, noticia que los golpeó horas antes de medirse a Los Pumas.

A raíz de esto, los futbolistas saltaron a la cancha del Estadio Santa Laura ocupando una cinta negra en su brazo izquierdo.





Cercano al plantel de la U murió en accidente

Según consignó TNT Sports, se trata del barbero que atendía a varios jugadores azules y que murió en un accidente el miércoles por la noche.

El profesional solía acudir al Centro de Entrenamiento Azul para cortar el pelo a varios referentes y funcionarios, generando conmoción en el club.

La señal de respeto fue acompañada con una contundente victoria, lo que le permite al cuadro laico seguir soñando con conquistar un título esta temporada.

En la próxima fase, el Romántico Viajero se medirá al vencedor del cruce entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.