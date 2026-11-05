La U dio vuelta la llave goleando a Antofagasta y se clasificó a la semifinal de la Copa Chile

Los azules se impusieron por 4 a 0 a los nortinos con gran actuación del delantero Octavio Riveros.

Universidad de Chile dejó atrás la caída en el clásico universitario ante la UC y se clasificó a la semifinal de la Copa Chile tras golear a Deportes Antofagasta.

Los azules se impusieron categóricamente por 4 a 0 a los nortinos con gran actuación del delantero uruguayo Octavio Riveros, quien anotó dos de las cuatro dianas estudiantiles.





En la última jugada del primer tiempo, Rivero con un zurdazo potente, venció la resistencia del meta Cisternas y abrió la cuenta para la U en el estadio Santa Laura.

Ya en la segunda etapa, Rivero repitió a los 57′, Arce con un violento disparo a los 77′ y Vargas a los 79′, cerraron la goleada azul que los mete en la ronda de los cuatro mejores del certamen.

Ahora, el “Romántico Viajero” espera rival en semifinales del torneo el cual saldrá de la llave que disputan Coquimbo Unido y Unión La Calera.