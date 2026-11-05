A tres meses de arribar al Cacique, el arquero habló sobre su permanencia en el club y manifestó cómo se ha ido adaptando a Chile.

Días agitados son los que vive Vozinha en Colo Colo. A tres meses de su llegada al club, el caboverdiano tiene la chance de ser campeón de la Liga de Primera con el Cacique.

Si bien el foco está en cerrar el campeonato, el futuro del arquero y su posible continuidad para el 2027 sigue siendo un tema.

Precisamente, el arquero habló sobre su permanencia en Los Albos y reiteró su deseo de jugar la Copa Libertadores, aunque afirmó que no está pensando en el futuro.





¿Qué dijo Vozinha?

Consultado sobre si le gustaría disputar el torneo internacional con el Popular, el guardameta respondió: “Claro, vine para acá con la clara intención de jugar la Copa Libertadores, pero mi foco está en esta semana, que es muy importante para todos y para Colo Colo”.

“El futuro después lo vamos a decidir. No estoy preocupado con eso. Pienso en cada día, en el presente. El día de mañana vamos a tener tiempo para hablar y pensar todo”, agregó.

Adicionalmente, Vozinha abordó su aclimatación al país y manifestó que “como he dicho anteriormente, la adaptación se ha dado muy bien”.

“El inicio siempre es muy díficil, pero ahora las cosas se van normalizando y me siento cada día mejor”, sostuvo.

Tras iniciar su etapa como suplente, el africano de 40 años se ganó un espacio y ahora es el titular para el entrenador Fernando Ortiz.

Desde su llegada al elenco de Macul, el portero ha disputado 5 partidos en los que le convirtieron 3 goles.