Figura de Colo Colo fue trasladada de urgencia a una clínica de Santiago

El cuadro popular, a través de un comunicado, se refirió al estado de salud del volante Claudio Aquino.

Preocupación existió este miércoles en Colo Colo producto del estado de salud del volante Claudio Aquino.

El mediocampista tuvo que ser trasladado a un servicio de urgencia producto de una apendicitis.





A través de un comunicado, Colo Colo actualizó el estado de salud del jugador argentino.

“Durante el día de hoy fue pesquisado un cuadro de apendicitis aguda de nuestro jugador Claudio Aquino por lo que fue derivado a un servicio de urgencia donde se certifica el diagnóstico y se realiza de manera exitosa una cirugía de apendicectomía laparascópica”.

Además, el club agregó que “el jugador se encuentra en recuperación“.