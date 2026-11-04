Jesús Owono se pronuncia por primera vez tras tragedia con Jesús de Miguel: “Pienso en él”

A un día del fallecimiento del futbolista español, el arquero rompió el silencio en un comunicado publicado por su club. “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar”, fue parte de lo que manifestó.

Jesús Owono rompió el silencio y se refirió por primera vez a la tragedia del futbolista Jesús de Miguel, a quien le dio un brutal rodillazo en el pecho que derivó en su fallecimiento.

Mediante una carta publicada por su club, el FC Andorra, el arquero aseguró que estos “están siendo los días más difíciles de mi vida”.

La misiva fue publicada un día después de la muerte del jugador del Tenerife, quien perdió la vida horas después del partido que ambos clubes disputaron por la Segunda División española.





La carta de Jesús Owono tras muerte de Jesús de Miguel

El ecuatoguineano manifestó que “me cuesta encontrar palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto“, agregó.

Owono enfatizó en que en estos momentos “sinceramente no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, finalizando con el mensaje: “Descansa en paz, Jesús”.

El descargo llegó en medio de la investigación que está realizando el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional española, donde se indagará en lo sucedido y en los procedimientos aplicados.

En este marco, el estadio del Tenerife se ha llenado de flores y pancartas de parte de hinchas que enviaron las condolencias a la familia.

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