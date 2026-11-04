El club que le abrió la puerta a Arturo Vidal si no sigue en Colo Colo: “Más que bienvenido”

Un directivo reconoció que estaría encantado de tener al King en su club, todo esto en medio de las negociaciones por su permanencia en Los Albos.

En plena carrera por conseguir el título de la Liga de Primera, la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo sigue dando que hablar.

Mientras el King aguarda por definir su futuro en el Cacique, donde termina contrato en diciembre de este año, un club ya le abrió la puerta por si se da el cambio de aire.

Se trata del Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi que pretende agrupar más estrellas en el fútbol estadounidense.





Inter Miami deja guiño a Arturo Vidal

Rodrigo Zárate, ejecutivo senior del conjunto norteamericano fue consultado sobre la chance de que el volante vaya a Estados Unidos si no permanece en Los Albos.

En diálogo con Radio ADN, el directivo confesó que “sería bonito tener a Arturo en el Inter Miami. Nos falta tener más chilenos por allá”.

“En un momento hubo varias negociaciones con algunos jugadores, pero ninguna llegó a buen puerto. No sé si Arturo se quiere retirar en Colo Colo, pero sería más que bienvenido en el Inter Miami”, agregó.

Vidal se mantiene a la espera de tener reuniones con el cuadro de Macul por su continuidad, donde la dirigencia deberá preparar un plantel que afronte la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A lo largo de esta temporada, el ex seleccionado nacional ha disputado 38 partidos en los que marcó 5 goles y entregó 4 asistencias.