Hay respeto: El especial intercambio entre Paulo Díaz y Lionel Messi que no pasó inadvertido

El defensor chileno se enfrentó al argentino en una nueva jornada de la MLS, protagonizando un llamativo momento una vez que terminó el partido.

Paulo Díaz se llevó un gran recuerdo del partido que disputó con el Atlanta United ante el Inter Miami, donde su equipo cayó 3-1 el pasado sábado por una nueva jornada de la MLS.

Si bien sufrió una amarga derrota, el chileno tuvo una pequeña alegría al intercambiar la camiseta nada menos que con Lionel Messi.

La Pulga otra vez estuvo imparable y anotó un doblete en el triunfo de Las Garzas, incluyendo un tanto en el que el defensor no pudo detenerlo en un remate cruzado.





El intercambio entre Paulo Díaz y Lionel Messi

Tras el compromiso el zaguero nacional abrazó al rosarino en un breve intercambio de palabras y se obsequiaron sus camisetas.

El momento fue captado por la transmisión oficial, viralizándose rápidamente y generando varias reacciones entre los usuarios.

La derrota complica a Díaz y al Atlanta United, elenco que se mantiene en el puesto 14° de la Conferencia Este con solamente 30 puntos en 30° fechas.

El cuadro del Estado de Georgia se encuentra a seis unidades del último equipo que accede a los playoffs, apostando a conseguir una épica remontada para clasificar a la postemporada.

Mira el momento acá