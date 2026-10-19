Investigan presunta agresión: Lo que se sabe de la nueva detención de Jean Paul Pineda

El ex futbolista profesional protagonizó un nuevo incidente, siendo arrestado por Carabineros por hechos que habría cometido contra su ex pareja.

Jean Paul Pineda fue nuevamente detenido este domingo por Carabineros, donde se investiga un nuevo episodio de presunta violencia intrafamiliar.

El ex futbolista profesional fue arrestado la tarde este 18 de octubre tras por una denuncia de agresión de parte de su ex pareja.

El otrora delantero se mantiene alejado del deporte profesional, retirándose el 2024 y dedicándose a distintos rubros.





Qué se sabe de la detención de Jean Paul Pineda

Información preliminar indicó que el incidente de Pineda con la mujer se dio en un motel en San Bernardo, lugar en el que pasaron varias horas.

Según consignó Contigo en la Mañana, personal del recinto escuchó ruido y tocó la puerta de la pieza en reiteradas ocasiones para preguntar si todo estaba bien.

Tras abrirla, la joven se encontraba sola y le habría comentado a los trabajadores que Pineda escapó, mostrando algunas lesiones.

Tras ser buscado por algunas horas, el ex futbolista fue detenido y enfrenta cargos por lesiones de menos graves y desacato, esta última producto de que tiene una orden de alejamiento con la denunciante.

El caso está siendo indagado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, quienes siguen recopilando antecedentes.