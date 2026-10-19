Le salió caro: Periodista español insultó a Manuel Pellegrini y su Instagram se llenó de comentarios

Gerard Romero arremetió contra el Ingeniero luego de la victoria del Barcelona ante el Betis, lo que provocó la molestia de hinchas chilenos que le dejaron varias recetas.

Revuelo ha causado el duro comentario de un periodista español a Manuel Pellegrini, a quien insultó por redes sociales tras la victoria 5-2 del Barcelona sobre el Real Betis el pasado sábado.

Se trata de Gerard Romero, reconocido streamer e hincha de Los Catalanes que se molestó por las declaraciones del Ingeniero luego del encuentro.

Al escucharlos los cuestionamientos del entrenador chileno al arbitraje, marcado por la expulsión a Facundo Bernal, el comunicador lo trató de “hijo de pu…” en su canal de Twitch.





Chilenos repletaron de recetas Instagram de Gerard Romero

Luego de que el momento de volviera viral, los hinchas nacionales no perdonaron y repletaron de recetas el Instagram de Romero.

Humitas, porotos con mote y chancho en piedra fueron algunas de las preparaciones chilenas que los fanáticos le “recomendaron” realizar.

Vinculado a la Kings League con su equipo, Jijantes FC, el periodista suele reaccionar en vivo y sin filtro a los duelos del elenco Culé en sus redes sociales.

La victoria le permitió al Barcelona mantener su campaña perfecta en la liga española, consiguiendo nueve victorias en igual cantidad de partidos.

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