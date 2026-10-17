Barcelona arrasó con el Betis y sigue imparable como líder de La Liga

Barcelona sumó su novena victoria consecutiva y mantiene campaña perfecta, con 27 puntos de 27 posibles, tras golear al Betis por 5-2.

El Barcelona goleó por 5-2 al Real Betis en el duelo disputado este sábado por La Liga y sumó su novena victoria consecutiva durante la temporada 2026/27.

Los dirigidos por Hansi Flick mantienen un registro perfecto, con 27 puntos de 27 posibles, cinco más que el Atlético de Madrid, su escolta en la tabla.

Además, el conjunto catalán suma 39 goles a favor y nueve en contra en el torneo.





Barcelona goleó al Real Betis

Lamine Yamal abrió el marcador a los diez minutos con un golazo y fue uno de los protagonistas del encuentro. También asistió a Gabriel Jesús en el tercer tanto del Barcelona.

Rodri, Gabriel Jesús, Eric García y Dani Olmo completaron la goleada del cuadro catalán. En tanto, Valentín Gómez y Abde anotaron para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

El Real Betis terminó con un jugador menos luego de que Facundo Bernal fuera expulsado con tarjeta roja directa a los 54 minutos.

Con este resultado, el Barça se mantiene como líder de La Liga y se prepara para recibir al Real Madrid en un nuevo clásico.