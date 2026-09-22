“Más de una hora”: DT de Wanderers revela “truco” que ocupó el Real Madrid previo a la final

Felipe Salinas contó que Los Merengues utilizaron una vieja artimaña antes de disputar la Copa Intercontinental Sub 20, a lo que se sumó la compleja comunicación con el árbitro Damian Sylwestrzak.

La polémica derrota de Santiago Wanderers ante el Real Madrid sigue dando que hablar. Ahora, el que entregó desconocidos detalles sobre la presentación caturra en la Copa Intercontinental Sub 20 fue su entrenador, Felipe Salinas.

El estratega habló sobre la caída de su equipo en el Estadio Santiago Bernabéu, la que estuvo marcada por el cuestionado arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak que expulsó a tres futbolistas del Decano.

Tras el cotejo, el técnico dio a conocer una particular artimaña que Los Merengues ocuparon para desgastar al cuadro chileno previo al partido.





La compleja situación que vivió Wanderers antes del duelo

En conversación con TNT Sports, el adiestrador nacional contó que se sorprendió por el extenso tiempo que demoró el tour por el mítico recinto.

“Después de reconocer el estadio, nos llevaron al museo en donde nos hicieron caminar más de una hora por todo el estadio, subiendo escaleras, bajando. De hecho, en un momento yo le digo al chico (guía): ‘¿Hasta cuándo nos tienes caminando? Esta es muy vieja'”, comentó.

Salidas afirmó que le señaló al funcionario: “Mañana jugamos. Corta el tour si ya no hay nada más que ver”, a lo que le respondían: “‘No, si falta poco’. Fue muy complejo que llegáramos 10 puntos desde lo físico, que es lo que prioriza un poco este equipo”.

“Nosotros tenemos que estar muy bien físicamente, muy intensos para poder competir en estos niveles. Después con un hombre menos se condicionó lo que ya veníamos viviendo”, agregó.

Adicionalmente, el entrenador remarcó que hubo otro factor importante que tuvo que ver con Sylwestrzak, apuntando que “ni siquiera hablaba inglés, de repente hablaban polaco o en alemán”.

“No sabíamos qué mímica hacerle para que nos entendiera de que nos cobrara una. Son tantas cosas que pasaron y que estuvieron fuera de nuestro alcance. Como experiencia es tremenda (…) pero es cierto que pudimos haber competido de mejor manera atajando ciertos detalles que se nos pasaron”, sentenció.