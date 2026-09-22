Con récord incluido: Claudio Romero gana el oro en el lanzamiento de disco de los Juegos Suramericanos

El joven de 26 años le entregó al Team Chile la trigésima presea dorada, estableciendo un espectacular marca en este tipo de competencias.

El inicio del atletismo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 trajo buenas noticias para el Team Chile, con Claudio Romero ganando el oro en el lanzamiento de disco este martes.

El discóbolo nacional aprovechó al máximo su tercer intento, obteniendo 65,33 metros que le permitieron quedarse con el primer lugar.

Por si fuera poco, el joven de 26 años estableció un nuevo récord en este tipo de competencias al superar los 64,99 metros que él mismo marcó en Asunción 2022 en el que también obtuvo con la presea dorada.





La plata fue el para el brasileño Wellinton Fernandes (61,18) y el bronce para el experimentado ecuatoriano Juan Caicedo (60,92).

El triunfo de Romero le permitió al Team Chile alcanzar las 30 medallas de oro en Santa Fe 2026, cifra que puede seguir aumentando en las próximas jornadas.