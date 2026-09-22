La Roja formará parte del Grupo E junto a llamativas selecciones como Barbados y Tayikistán, debutando contra la poderosa escuadra europea el 24 de octubre.

La Selección Chilena ya tiene rivales para el Mundial Sub 15, cita planteria que se realiza por primera vez en esta categoría y que jugarán 191 equipos.

El inédito torneo se disputará en Azerbaiyán y contempla varios cambios con respecto a otros certámenes, partiendo por ejemplo por la conformación de los grupos.

La Roja formará parte de la zona E junto a un rival de peso como España, aunque también enfrentará a escuadras desconocidas como Bárbados y Tayikistán.





Grupo de Chile en Mundial Sub 15

Grupo E:

Barbados

Chile

Congo

Kuwait

España

Tayikistán

El llamativo formato que tendrá el Mundial Sub 15

La FIFA explicó que el Mundial Sub 15 tendrá un formato innovador, con partidos de 8 contra 8 que se dividrá en dos tiempos de 20 minutos cada uno.

“Los equipos competirán primero por grupos, con una representación diversa en términos deportivos y regionales. Los resultados de los equipos en la fase de grupos determinarán el nivel en el que quedan encuadrados en la segunda fase”, señalaron.

De acuerdo al organismo, los entrenadores pueden convocar hasta 14 futbolistas nacidos en el año 2011 y 2012, además de incluir a otros seis miembros en la delegación.

El debut del combinado nacional será el 24 de octubre contra España, jugando posteriormente en días consecutivos ante Kuwait, Bárbados, Congo y Tayikistán.

Una vez culminada la ronda inicial, las selecciones pasarán a una segunda instancia en la que se medirán a elencos que terminaron en su misma posición (primeros contra primeros, segundos frente a segundos y así sucesivamente).