“Último partido”: Lionel Messi presentó camiseta especial para su despedida de la Selección Argentina

Con un video en sus redes sociales, el rosarino reveló detalles de la casaca que utilizará en el amistoso ante Benín en Buenos Aires.

Argentina comienza a prepararse para la despedida de Lionel Messi de su Selección. Tras 21 años defendiendo a La Albiceleste, La Pulga dirá adiós en un amistoso ante Benín el 6 de octubre.

De cara a ese encuentro, el rosarino presentó la camiseta que utilizará en el choque contra Los Guepardos.

Se trata de un diseño especial que tiene tonos dorados en la espalda y una franja única, muy diferente al que lució en el reciente Mundial 2026 en el que alcanzó la final.

“Último partido.Una camiseta para toda la vida”, escribió el delantero en su Instagram, acompañando el posteo con un emoji de corazón.

El video mostró al propio capitán trasandino colgando la casaca a modo de exhibición junto a los zapatos que ocupará en el duelo.

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¿Cuándo y dónde juega Messi su último partido con Argentina?

El partido de Argentina ante Benín, que marcará el cierre de Lionel Messi con La Albiceleste, se disputará el martes 6 de octubre a las 21:00 horas de Chile.

El compromiso se disputará en el Estadio Más Monumental de River Plate, recinto en el que se esperan más de 86 mil hinchas.