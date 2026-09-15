¿No se había retirado? Lionel Messi fue convocado por Argentina tras anunciar su adiós de la selección

Tras dar a conocer en una emotiva carta su salida de La Albiceleste, La Pulga tendrá su despedida en la cancha en un amistoso ante Benín.

Sorpresa causó en Argentina la lista de convocados para los amistosos que disputarán en la fecha FIFA de septiembre y octubre, donde fue incluido Lionel Messi.

La Pulga apareció este martes en la nómina a semanas de anunciar su retiro de La Albiceleste, decisión que dio a conocer a través de una emotiva carta el pasado 31 de agosto.

Pese a que ratificó que no continuará en los trasandinos, el entrenador Lionel Scaloni lo llamó para los duelos que disputarán ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.





Lionel Messi se retirará en cancha de la Selección Argentina

A través de su sitio oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indicó que el rosariono, junto a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, estarán en solamente un encuentro.

En concreto, el delantero del Inter Miami dirá presente solamente ante Benín el próximo 6 de octubre en el Estadio Más Monumental.

La situación le permitirá al público local despedir a su ídolo, quien tendrá su “último baile” tras la derrota en al final del Mundial contra España.

Messi jugó un total de 207 partidos con La Albiceleste, siendo por lejos el goleador histórico de la escuadra con 125 tantos.

Otras sorpresas de Scaloni son el defensa Román Vega (Zenit de San Petersburgo), el volante Gianluca Prestianni (Benfica) y el delantero Santiago Castro (Roma).

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