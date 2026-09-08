El rosarino aparece en la lista de 30 candidatos a quedarse con el prestigioso galardón, destacándose por su gran rendimiento en el Mundial 2026.

Lionel Messi fue nuevamente nominado para el Balón de Oro, premio que se entrega al mejor jugador del mundo.

La Pulga vuelve a estar entre los postulantes tras dos años de ausencia, situación que se da a una semana de anunciar su retiro de la Selección Argentina.

El astro trasandino aparece en la lista junto a otros 29 futbolistas, donde se destacó su gran actuación en el reciente Mundial 2026.

El rosarino de 39 años lideró a La Albiceleste hasta la final, aportando con 8 goles que incluyeron un triplete frente a Argelia y un doblete contra Austria.

Cabe recordar que esta nominación corre por parte de la revista France Football y no la FIFA, entidad que está a cargo de los premios The Best.

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Los grandes nombres con los que Messi competirá por el Balón de Oro

Messi se suma a Lautaro Martínez como los dos argentinos presentes en los nominados al Balón de Oro, el que tiene de grandes favoritos a Lamine Yamal y Rodri.

Los españoles asoman como candidatos a quedarse con el galardón tras ser campeones del Mundial, especialmente el mediocampista que fue elegido el mejor jugador del torneo.

Otros nombres importantes que aparecen en la lista con Jude Bellingham (Real Madrid), Kylian Mbappé (Real Madrid), Vinícius Junior (Real Madrid), Ousmane Dembéle (PSG), Erling Haaland (Manchester City) y Michael Olise (Bayern Múnich).