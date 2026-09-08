“El robo más grande desde Francia ’98”: Derrota de Stephanie Vaquer en la WWE desata furia de Luis Miranda

La chilena fue víctima de una emboscada por parte de The Judgment Day en pleno combate contra Liv Morgan. La artimaña de la campeona generó la molestia de los seguidores de La Primera, entre ellos el querido humorista.

Stephanie Vaquer tuvo una dura derrota ante Liv Morgan la noche del lunes en RAW, cuando tuvo la chance de recuperar el Campeonato Mundial Femenino de la WWE.

Si bien la chilena dominó gran parte del combate ante La Güerita, la reina de la división contó con la ayuda de The Judgment Day, específicamente de Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez.

Prácticamente La Primera enfrentó una lucha en desventaja que no dejó indiferentes y hasta Luis Miranda reaccionó en redes sociales.

El humorista utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse y escribió que “el robo más grande que le han hecho a Chile desde el partido con Italia en Franca ’98”.





En la misma línea, añadió “grande Stephanie Vaquer, van a llegar nuevas oportunidades”. Mensaje que compartió la propia superestrella de la WWE.

La ex campeona de NXT llegó al cuadrilátero para el mano a mano que rápidamente se transformó en una 3 contra 1, sin embargo, esto pudo ser diferente.

En la previa del encuentro, Becky Lynch se acercó a la chilena para ofrecerle ayuda en el combate, ya que le advirtió de las artimañas de la creadora del Oblivion, pero Vaquer se negó.

De hecho, la irlandesa igualmente llegó al ring para intentar emparejar las cosas y logró evitar una intervención de la texana, pero nada pudo hacer contra La Prodigio, quien le facilitó el título a Morgan para golpear a la retadora.

Al percatarse de la jugada, The Man persiguió a Pérez, quien huyó entre el público.

Tras el claro acto ilícito que pilló desprevenida a Stephanie, la campeona utilizó su movida final para ganar el combate y recibir la cuenta de tres.

Una vez terminado el combate, las cámaras captaron a una enfurecida Lynch diciendo “te dije que necesitábamos un plan”.

Ahora el futuro depara una nueva oportunidad para Stephanie Vaquer y nada menos que en nuestro país: Cuando se enfrente en un combate titular en una triple amenaza ante Becky Lynch y Liv Morgan.