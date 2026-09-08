Real Madrid vs Inter de Milán: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Champions League

Real Madrid recibe al Inter de Milán en el comienzo de la fase de liga de la Champions League, partido que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid e Inter de Milán protagonizan este martes un electrizante partido en el comienzo de la fase de liga de la Champions League, poniendo cara a cara a dos gigantes de Europa.

El Merengue viene de una dolorosa derrota en por la liga local frente al Betis de Manuel Pellegrini, por lo que apuesta a reivindicarse en uno de sus torneos favoritos.

Por su parte, el Nerazzurri llega encendido al vencer el último fin de semana al Napoli, encuentro que dieron vuelta tras estar dos goles abajo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Real Madrid vs Inter de Milan?

El partido del Real Madrid ante el Inter de Milán, válido por la fecha 1° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, este atractivo cruce será emitido por la plataforma de streaming Disney + en su plan premium.

Hora del partido entre Real Madrid e Inter por la Champions League

El compromiso de los españoles contra los italianos inicia a las 16:00 horas de Chile de este martes 8 de septiembre.

El escenario es el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro designado es el inglés Michael Oliver.