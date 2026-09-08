Entre los mejores del mundo: Vozinha fue nominado al Trofeo Yashin del Balón de Oro 2026

El futbolista de Colo Colo es uno de los 10 postulantes al prestigioso galardón, donde competirá con nombres de peso como Thibaut Courtois, Joan García y David Raya.

Vozinha sigue dando que hablar en el mundo. El arquero de Colo Colo fue incluido este martes en la lista de nominados para el Balón de Oro 2026 como mejor arquero.

El guardameta de 40 años es uno de los 10 postulantes al Trofeo Yashin, galardón que premia al más destacado en el puesto de la última temporada.

El reconocimiento se dio por su gran desempeño en el Mundial 2026 con Cabo Verde, donde tuvo destacadas presentaciones ante España, Uruguay y Argentina.





De hecho, su registró indicó que tuvo 18 atajadas en los cuatro partidos disputados, luciéndose especialmente en los choques frente a La Furia Roja y La Albiceleste.

Tras finalizar su contrato con el Chaves de Portugal, el africano llegó al Cacique en condición de libre.

Los grandes nombres que competirán por el Trofeo Yashin

Una de las figuras del Cacique competirá con figuras reconocidas a nivel planetaria, entre los que están Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona) y David Raya (Arsenal).

A ellos se suman Yassine Bounou (Al Hilal), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano “Dibu” Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al Ahli), Matvey Safonov (PSG) y Unai Simón (Athletic de Bilbao)

El ganador del Trofeo Yashin se conocerá el próximo lunes 26 de octubre en una masiva ceremonia.