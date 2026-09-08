Mauricio Isla abandonó el chat: Los 7 bicampeones de América que se mantienen activos

El retiro del Huaso acorta la lista de los futbolistas que hicieron historia para el país y que siguen vigentes. De hecho, solamente uno juega en el extranjero.

Mauricio Isla dio por cerrada su etapa en el fútbol, anunciando su retiro del profesionalismo y poniendo fin a una destacada trayectoria a sus 38 años.

El Huaso tuvo destacados pasos por clubes de Chile, Italia, Inglaterra, Francia, Turquía, Brasil, Argentina, consiguiendo nada menos que 15 títulos.

La decisión del oriundo de Buin marca que son cada vez menos los bicampeones de América que se mantienen activos.





Mauricio Isla se suma a los bicampeones de América que optaron por el retiro

En concreto, solamente siete jugadores que ganaron los trofeos continentales del 2015 y 2016 con La Roja se mantienen jugando.

De ellos, solamente Alexis Sánchez milita en un equipo extranjero al fichar hace algunas semanas por el CF Montreal de la MLS.

La lista incluye a Marcelo Díaz, volante de Universidad de Chile que confirmó su retiro de la actividad a fin de este mismo año.

Los 7 bicampeones de América que siguen jugando