Al estilo Messi: Mauricio Isla anunció su retiro del fútbol profesional

El Huaso anunció su retiro del fútbol a los 38 años, con una carta inspirada en la despedida de Messi de la Selección Argentina.

A través de unas emotivas cartas, tal como lo hizo hace unos días Lionel Messi al anunciar su retiro de la Selección Argentina, Mauricio Isla oficializó que cuelga los botines a sus 38 años.

“Sé que escribir esto no es fácil. Se vienen muchos recuerdos a mi mente, desde aquel niño que debía subirse a una micro y viajar para intentar cumplir el sueño de ser futbolista. Mis comienzos no fueron fáciles, pero entendí que, si quería llegar lejos, debía entregar todo de mí”, partió declarando el “Huaso”.

“El fútbol me regaló amigos, educación, hábitos y estabilidad para mi familia. También me enseñó que, viniendo de una población, uno puede soñar y convertir esos sueños en realidad”, agregó.





Isla destacó a Sulantay y Bielsa

A pesar de tener destacados técnicos a lo largo de su carrera, el oriundo de Buin destacó a dos: José Sulantay y Marcelo Bielsa.

“Siempre recordaré al profesor José Sulantay, quien me llevó a la selección juvenil con la que conseguimos el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. Ese rendimiento me permitió entrar en los planes de Marcelo Bielsa, quien apostó por mí siendo joven. Gracias a ese ‘loco lindo’ que nos devolvió la esperanza y nos ayudó a alcanzar nuestro máximo potencial“, indicó Isla.

Los números de Isla en La Roja

Mauricio Isla disputó 144 partidos con La Roja y marcó uno de los goles más gritados en la historia de la Selección, el único tanto del apretado partido ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2015.

En total, jugó seis Copas América, en las que fue bicampeón (2015 y 2016). Además, dijo presente en dos Mundiales y una Copa Confederaciones.

Chile, Europa, Brasil y Argentina

La extensa carrera de Mauricio Isla queda reflejada en todos los equipos que jugó: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahce, Flamengo, Universidad Católica, Independiente y Colo Colo.